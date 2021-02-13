Из-за землетрясения в Японии пострадали более 50 человек Фото: REUTERS

В результате мощного землетрясения в Японии, магнитуда которого в некоторых районах достигла 7,3, пострадали более 50 местных жителей. Об этом вечером в субботу, 13 февраля, сообщило издание Kyodo.

Отмечается, что большинство пострадавших проживают в префектурах Мияги и Фукусима. Именно в этих регионах подземные толчки ощущались больше всего.

Выступая перед журналистами, глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям в стране.

- Мы пока что находимся на стадии подтверждения информации о разрушениях и пострадавших. Местным жителям следует готовиться к афтершокам и не выходить в ночное время на улицу, - отметил премьер-министр.

Напомним, подземные толчки зафиксировали в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима. Ощущалось землетрясение по крайней мере в десяти префектурах страны, включая ее столицу. Японские метеорологи объявили угрозу цунами, однако отметили, что угрозы разрушений не ожидается.