Путин: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских изданий сказал, что наша страна не бросит Донбасс, однако прежде чем принимать какое-то решение, надо подумать о его последствиях.

«Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами – я говорю на наших с вами, потому что вы – четвертая власть – на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом», - сказал глава государства во время беседы с руководителями отечественных СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».

При этом Владимир Путин подчеркнул, что «прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага».

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», - подчеркнул президент.