Владимир Путин: Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Пожалуй, самая горячая тема, которая обсуждалась - это судьба Донбасса. Вот заявление главы России на этот счёт...

- ...Вы понимаете, конечно, - обратился Путин с руководителями печатных органов, радио, ТВ и интернет изданий, - у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами - я говорю на наших с вами, потому что вы - четвертая власть - на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И, прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

О протестах

- ... Теперь по поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. (речь о Навальном. - ред.) Да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чем дело? Ведь и фигуранта этого тоже используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов.

... Сейчас человеку стало хуже жить. Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет...

Путин добавил, что не видит в этой ситуации ничего нового:

Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти... И все это просто самым активным образом используется.

О политике сдерживания

- ...Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание. Это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике, КОКОМовские (от КОКОМ - Координационный совет по экспортному контролю, международная организация для контроля над экспортом в СССР. - Ред.) списки никто не отменил, они же на практике функционировали. Даже в 90-е годы. Никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше обращать на это внимание.

Как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать, все, тогда сразу началась политика сдерживания. Ну вы чего, этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания...

О влиянии России на постсоветском пространствК

- Наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растет. При всех сложностях. Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать.

Об оппонентах и потенциальных противниках

- Наши оппоненты или потенциальные противники, испокон веков это всегда было, со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны, всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали. Использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных.

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