Путин рассказал, как оппоненты России используют людей в своих интересах

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ рассказало, что оппоненты России всегда используют амбициозных и жаждущих власти людей в своих собственных интересах.

«Наши оппоненты или потенциальные противники, испокон веков это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны, всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», - сказал глава государства в ходе беседы с главными редакторами отечественных СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».

Он добавил, что используют таких людей, «конечно, не для их интересов, а для своих собственных».