Путин назвал условие «сворачивания» зарубежных интернет-сервисов в России

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами ведущих российских изданий назвал условие, при котором Москва может принять ограничительные меры в отношении зарубежных интернет-платформ.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», - сказал глава государства в ходе беседы с руководителями СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».