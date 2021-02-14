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Политика

Путин назвал условие «сворачивания» зарубежных интернет-сервисов в России

Такие меры возможны только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив
Источник:kp.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с главредами ведущих российских изданий назвал условие, при котором Москва может принять ограничительные меры в отношении зарубежных интернет-платформ.

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», - сказал глава государства в ходе беседы с руководителями СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».