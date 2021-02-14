Утром 14 февраля пробки в Москве сократились до 3 баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье 14 февраля пробки в Москве после двухдневного значения в 8 и 9 баллов сократились до 3, сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Заторы сохраняются лишь в нескольких местах на МКАДе, в остальном дороги в столице свободны.

Для обычного утра воскресенья 3 балла были бы большим показателем, но после "красных" пятницы и субботы, когда из-за снегопада город "встал", это заметное облегчение для водителей.

Заторы сохраняются лишь в нескольких местах на МКАДе.

Так, в пятницу и субботу пробки на дорогах достигали максимальных отметок. Некоторые участки ТТК были перекрыты из-за пробуксовки фур.

Ранее синоптики предупреждали о "возвращении" сильных морозов и обильного снегопада. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до минус 20 градусов.