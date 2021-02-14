В России выявлено 14 185 новых случаев COVID-19 за сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает оперативный штаб.

У 11,2% зараженных не было клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 430 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека.

Всего за время пандемии в стране выявлено свыше 4 миллионов случаев заражения. Жертвами инфекции за весь период стали 80 126 человек.

3 593 101 пациентов смогли справиться с болезнью.

Специалисты провели более 106 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Половина жителей страны имеют, по его мнению, устойчивый иммунитет к болезни.

При этом, врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что новая волна коронавируса может вернуться летом.