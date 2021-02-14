Высота снежного покрова в Москве в два раза превысила норму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров.

"По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза", - рассказал Тишковец РИА Новости.

Синоптик отметил, что количество осадков перевалило за 100% от месячной нормы.

"Выпало 44 миллиметра, при месячной норме 36 миллиметров. Мы на 22% превысили норму к середине февраля", - рассказал синоптик.

Ранее на Москву обрушилась снежная буря. В следствии обильного снегопада были зафиксированы сильные заторы на дорогах столицы.

Таким образом пробки в пятницу и субботу достигали 10 баллов. Была заблокирована часть ТТК из-за пробуксовки фур. Утром в воскресение ситуация облегчилась. Пробки составили 3 балла.