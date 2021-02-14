Синоптик пообещал москвичам холодную весну и жаркое лето в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Москвы ждут холодный март и первая половина апреля, но май и летние месяцы будут жаркими. Такие сроки наступления климатической весны в столице назвал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков», - приводит РИА Новости прогноз синоптика.

По словам эксперта, влияние на температуру воздуха будет оказывать снежное покрывало, которое сформировавшиеся на просторах Среднерусской равнины.

Тишковец сообщил, что наступление климатической весны, которое обычно происходит 27 марта, в текущем году должно произойти на неделю или две позже. Снежный покров также сойдет позднее обычного. Согласно прогнозам, это произойдет не раньше 15-20 апреля, а в лесу снег может остаться до начала мая.

Тем не менее, вторая половина апреля, май и летние месяцы должны быть теплыми и местами жаркими. «Будет резкое наступление весны по всем фронтам, это вызовет, на мой взгляд, сложную паводковую ситуацию в этом весеннем сезоне», - уточнил специалист.

Напомним, сейчас Москву накрыл снегопад. Высота снежного покрова в столице в два раза превысила норму.