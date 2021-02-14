В центре Москвы произошел пожар в хостеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 февраля, на Мясницкой улице загорелось здание старой постройки, в котором расположен хостел. Площадь пожара составила около 500 кв. м.

В центре Москвы произошел пожар в хостеле Фото: Фото очевидцев

Возгорание произошло по адресу улица Мясницкая, дом 24/7 строение 3. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России эвакуировали около 40 человек.

В центре Москвы произошел пожар в хостеле Фото: Фото очевидцев

«По прибытии пожарно - спасательных подразделений происходило загорание на 1 этаже двухэтажного здания. До прибытия администрацией выведено около 40 человек», - сообщили в ведомстве.

В центре Москвы произошел пожар в хостеле Фото: Фото очевидцев

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 14 февраля, произошёл пожар на нелегальном швейном производстве в Видном в Подмосковье. Во время пожара 26 работников смогли выбраться на крышу, а одна женщина осталась внутри. Она отравилась продуктами горения, а шесть человек решили спрыгнуть с крыши, напуганные происшествием. В результате семь человек госпитализированы