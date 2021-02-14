Видео пожара в хостеле в центре Москвы 14 февраля 2021 сняли очевидцы Фото: Артем КИЛЬКИН

В это воскресенье, в двухэтажном здании старой постройки на Мясницкой улице в российской столице загорелся хостел. Спасатели сумели ликвидировать открытое горение, однако позже пламя перекинулось и на второй этаж строения. Очевидцы происшествия сняли видео пожара в хостеле в центре Москвы 14 февраля 2021 года.

Произошло возгорание на улице Мясницкая в доме номер 24/7, ему присваивался повышенный ранг сложности, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Кроме того, в результате пожара в старой постройке частично обрушилась кровля и перекрытия.

МЧС России сообщило, что из здания эвакуировали примерно 40 человек, все люди покинули строение, никто в результате пожара не пострадал. По факту возгорания прокуратура начала проверку. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать неисправная проводка в хостеле. Полностью ликвидировали возгорание в 22:07 по московскому времени.