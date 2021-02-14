На Стамбул обрушился сильный снегопад Фото: EPA/ТАСС

На Стамбул сегодня обрушился сильный снегопад, из-за чего в городе закрыли все учебные учреждения. Школы и институты крупнейшего города Турции не будут работать до 17 февраля, сообщил в воскресенье, 14 февраля, его глава Али Ерликайя.

В некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигает двадцати сантиметров, в настоящее время в городе продолжается метель и штормовой ветер.

На фоне снегопада в Стамбуле прервали паромное сообщение через Босфор. Аэропорты города работают в штатном режиме, однако некоторые рейсы идут с задержками. Серьезных пробок в стамбульских районах не наблюдается из-за введенного властями страны комендантского часа на фоне пандемии коронавирусной инфекции, но движение транспорта немного затруднено.

По информации метеорологов, снегопад может продлиться до пяти суток.

Напомним, что вчера сильнейший снегопад обрушился на столичный регион в России. В Москве метель длилась двое суток, за пару дней в городе выпало около 65 процентов месячной нормы осадков.

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