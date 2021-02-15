В России с 15 февраля началась шестидневная рабочая неделя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта рабочая неделя с 15 февраля будет для жителей России шестидневной в преддверии Дня защитника Отечества. После этого россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля, а также короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня.

Сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля) День защитника Отечества 23 февраля, то есть отдыхать жители страны будут с 21 по 23 февраля. Это стало возможно в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на 20 февраля, субботу. Поэтому неделя с 15 февраля будет единственной в 2021 году длинной шестидневной.

Как сообщал сайт Kp.ru, в текущем году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Следующие длинные выходные будут в марте в преддверии Международного женского дня: 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. Кроме того, первые две рабочие недели в мае также будут четырехдневными.

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