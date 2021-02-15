Названы лучшие по качеству жизни регионы России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам минувшего 2020 года практически не изменился, по сравнению с показателями прошлых лет. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится в исследовании издания РИА Новости.

Рейтинг составляли, учитывая 70 показателей, которые показывают фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере в российских регионах.

Первые позиции в топе заняли российская столица, Санкт-Петербург и Московская область. Кроме того, в первую десятку рейтинга по качеству жизни вошли в минувшем году Татарстан, Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Калининградская область.

Замыкают рейтинг Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Ингушетия, Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область Курганская область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, а также Республика Тыва. В списке 2019 года большинство данных субъектов также входили в последнюю десятку рейтинга.