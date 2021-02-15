Олег Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом Фото: EAST NEWS

Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал, что больше не планирует заниматься бизнесом, поскольку у него пропала мотивация. Об этом в понедельник, 15 февраля, пишет издание Forbes.

- Если честно говорить, у меня мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии, - заявил предприниматель в социальной сети.

Миллиардер объяснил, что значительно изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер. Теперь Олег Тиньков планирует заниматься другими проектами. Например, он зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией и намерен перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты».

При этом Тиньков отметил, что останется акционером Тинькофф-банка. В настоящее время он периодически «присматривает за маркетингом» в организации, однако не занимается операционным управлением.

Напомним, о том, что медики диагностировали у Тинькова лейкемию, основатель банка сообщил весной минувшего года. После того как ему не помогла химиотерапия, российский предприниматель решился на трансплантацию костного мозга.