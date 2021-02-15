ВОЗ сообщила о трех подтвержденных случаях Эболы в Гвинее Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалистам ВОЗ известно о трех подтвержденных случаях геморрагической лихорадки Эбола, зафиксированных на территории Гвинеи. Организация находится в контакте с соседними государствами, чтобы подготовить их к возможному реагированию на распространение вируса. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в понедельник, 15 февраля.

По данным организации, впервые с 2016 года в Гвинее зарегистрировали три случая заражения Эболой. По предварительным данным, жертвой заболевания стала медсестра, она умерла 28 января. После ее похорон еще у шести человек выявили симптомы заболевания. Двое из них также скончались, еще четверо находятся в больнице.

Сотрудники ВОЗ уже находятся на месте и в том числе помогают властям Гвинеи получить вакцину от Эболы.

Как ранее писал сайт Kp.ru, сегодня власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке государства, в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.