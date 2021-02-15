США и ФРГ начнут переговоры по «Северному потоку-2» после назначения американских министров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры между Германией и США по газопроводу "Северный поток - 2" начнутся после формирования и утверждения важных постов в американских министерствах.

Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог", - отметили изданию в Минэкономики ФРГ.

В данный момент власти ФРГ обсуждает "пакетное решение" для Вашингтона, которое бы развеяло его сомнения по поводу "Северного потока - 2", пишет газета.

В США требуют заново провести переговоры по договору о транзите российского газа в Европу через Украину. Это подразумевает механизм отключения "Северного потока - 2" в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.

В Германии не исключают такой вариант, но опасаются зависимости от Украины.

"В конечном итоге не исключается, что [газовый] конфликт спровоцирует не Москва, а Киев", - пишет издание.

Напомним, что ранее сенаторы США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2". Они отметили, что после завершения проекта отношения ФРГ и США могут значительно измениться.