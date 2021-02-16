Минсельхоз заявил о сохранении стабильных цен на мясо в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обеспеченность внутреннего российского рынка мясом способствует сохранению стабильных цен на него в стране. В последние годы мясная отрасль в России интенсивно развивается, постоянно наращивая объемы производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза во вторник, 16 февраля.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения о призыве мясопереработчиков к торговым сетям повысить закупочные цены готовой продукции на 10-15 процентов, в том числе на колбасы и сосиски. Как сообщал сайт kp.ru, свою просьбу производители объяснили повышением цены на свинину и мясо курицы.

По данным министерстве, на 10 февраля этого года цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составили 151,8 рубля за килограмм. Это сопоставимо с уровнями цен в 2019 и 2018 годах. В начале минувшего 2020 года наблюдалось некоторое снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка. Постепенно стоимость мяса восстановилась до текущих значений.

- Такая же ситуация складывается на рынке мяса птицы. В настоящее время стоимость куриного мяса в убойном весе составляет 113,8 рубля за килограмм. Это ниже, чем зимой 2019 года, - говорится в сообщении представителей Минсельхоза, которое цитирует агентство ТАСС.

В министерстве считают, что насыщение внутреннего рынка и растущая конкуренция будут способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Кроме того, сократить затраты животноводческих предприятий на корма позволят новые таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна. Это, в свою очередь, обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию.

Минсельхоз добавил также, что не получил обращения мясопереработчиков, связанные с ростом цен на сырье.