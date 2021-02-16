Телецентр «Останкино» в Москве проверяют из-за сообщения о минировании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российской столице неизвестный сообщил о «минировании» здания телецентра «Останкино» на улице Академика Королева. Столичные правоохранители уже приступили к проверке здания на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили представители экстренных служб города в интервью РИА Новости.

Отмечается, что эвакуация пока что не проводится. Сейчас полиция проверяет все помещения телецентра.

Напомним, что волна анонимных сообщений о «минированиях» в разных городах России началась в конце 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные и медицинские учреждения. Так, накануне, в нескольких российских регионах в школы поступили сообщения об угрозах взрывов, Из-за них занятия пришлось отменить в учебных учреждениях Сахалина, Благовещенска, Красноярска, некоторых районов Приморья и Чукотки. Угрозы не подтверждались ни разу.