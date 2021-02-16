Немецкий министр заявил о заинтересованности ЕС в диалоге с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и ФРГ стратегически заинтересованы в диалоге с российской стороны и считают его безальтернативным. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава немецкого министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер в ходе виртуальной конференции по стратегическому сотрудничеству между РФ и Германией.

- Невзирая на любые разногласия, ЕС и Германия испытывают стратегический интерес к сохранению диалога с РФ. Россия является нашим соседом и одним из основных игроков в глобальной политике. Отсутствие диалога не является альтернативой в данном случае. Хотя в настоящее время эти отношения достигли низшей точки, - сказал немецкий министр.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности сохранения дипломатических отношений и диалога его государства и Евросоюза в целом с Россией.