Телефонные мошенники за полгода похитили у россиян свыше 6,7 млн рублей

Телефонные мошенники за полгода похитили у россиян более 6,7 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Телефонные мошенники похитили у российских граждан свыше 6,7 млн рублей. Такие данные привел официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей», - приводит ТАСС слова представителя МВД РФ, уточнив, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 «Мошенничество» и 159.3 «Мошенничество с использованием электронных схем платежа».

Волк отметила, что ведомство призывает россиян быть бдительными и соблюдать простые правила, среди которых, во-первых, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе по телефону. Она уточнила, что, если вам звонят люди, которые представляются сотрудниками банка или полиции, перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций или правоохранительных органов.

«Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102», - заявила она.

Напомним, ранее Центробанк предупредил о новой схеме мошенников с использованием банкоматов. Преступники вынуждают своих жертв переводить деньги через терминалы, чтобы запутать следы