В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни студентов и педагогов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа вооруженных людей в среду, 17 февраля, ворвалась в один из колледжей Нигерии в городе Кагара на западе Нигерии и похитила сотни студентов и преподавателей.

"Бандиты похитили сотни людей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать", - передает агентство Agence France-Presse (AFP) слова одного из чиновников города.

При этом нигерийская газета Vanguard сообщила, что при захвате заложников один из учащихся был убит, еще несколько человек получили ранения.

Стало известно, что боевики были одеты в студенческую форму. Они прокрались в здание общежития колледжа в 2 часа ночи.

Точное число похищенных в данный момент устанавливается.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари приказал вооруженным силам и полиции провести операцию и спасти всех захваченных.

Подобный случай произошел двумя месяцами ранее. Вооруженные бандиты напали на школы и похитили свыше 400 человек.