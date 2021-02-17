Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу Фото: REUTERS

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип попал в больницу в Лондоне из-за недомогания. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Сообщается, что герцога госпитализировали в больницу имени короля Эдварда VII.

- Госпитализация герцога Эдинбургского является лишь мерой предосторожности, принятой по совету его лечащего врача после того, как он почувствовал недомогание. Ожидается, что герцог пробудет в медицинском учреждении несколько суток для наблюдения и отдыха, - говорится в заявлении.

Напомним, герцог не в первый раз попадает в больницу. В 2019 году его госпитализировали в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне из Норфолка, где супруг королевы Великобритании отмечал Рождество. В тот раз это так же была мера предосторожности. В 2017 году принц Филипп объявил о своем решении отойти от исполнения своих публичных обязанностей из-за ухудшения состояния здоровья.