МИД России: Требование ЕСПЧ освободить Навального разрушает основы международного права Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального является давлением на Россию и разрушает основы международного права. Данное заявление не останется незамеченным. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Это решение ЕСПЧ мы рассматриваем как очередной элемент в кампании давления на наше государство, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела РФ. Это все звенья одной цепи, разрушающей основы международного права, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал у российской стороны освобождения осужденного на 3,5 года колонии Алексея Навального, ссылаясь на 39-ое правило регламента европейского суда об обеспечительных мерах.

Российское министерство юстиции в ответ подчеркнуло, что данное требование ЕСПЧ является заведомо неисполнимым и абсолютно беспрецедентным, а также не имеет под собой никаких правовых оснований.