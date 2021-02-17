В США ученые нашли предполагаемый гибрид «британского» и «калифорнийского» штаммов коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Американские ученые в процессе исследований обнаружили новый штамм коронавируса, который, предположительно, может быть гибридом «британского» и «калифорнийского» штаммов инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, пишет издание New Scientist, ссылаясь на данные научной конференции Нью-йоркской академии наук.

Сообщается, что необычная разновидность вируса была выявлена в организме одного из испытуемых. Пока что эксперты клинически подтвердили только один случай заболевания, однако они ожидают, что их станет больше.

- Найденная последовательность генома имеет контрольные признаки того, что она является гибридным вирусом, созданным в результате рекомбинации между двумя разными линиями SARS-CoV-2. Именно эта гибридная мутация могла стать причиной резкого увеличения заболеваемости коронавирусом Лос-Анджелесе, - говорится в исследовании.

Американские ученые предположили, что обнаруженный гибрид может быть более устойчивым к некоторым антителам к коронавирусу. Эксперты считают, что объединение в дальнейшем приведет к появлению новых вариантов заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали в России первый в мире тест для диагностики конкретно «британского» штамма коронавирусной инфекции.