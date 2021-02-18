Какие продукты есть перед прививкой от коронавируса, рассказал врач

Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса и какие нужно есть продукты перед прививкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие продукты желательно есть перед прививкой от коронавируса, рассказала врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова.

Специалист пояснила, что увеличить иммунный ответ организма на вакцину против COVID-19 помогут «вещества-партнеры» – пребиотики и пробиотики, которые содержатся в некоторых продуктах.

Так, больше всего пребиотиков, по словам доктора Юсиповой, содержится в молочных продуктах, а также в кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе, бананах. Кроме того, такие кисломолочные продукты, как кефир, ряженка, сыры, йогурт, мацони, рикотта и другие производные от кислого молока считаются богатыми пробиотиками – веществами, которые способны «восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также избавлять нас от вредных патогенных бактерий».

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