При беспорядках в Мадриде пострадали пять полицейских

Акция протеста в центре Мадрида переросла в беспорядки и стычки с полицией Фото: REUTERS

В ходе разгона устроивших беспорядки протестующих в Мадриде пострадали как минимум пятеро сотрудников правоохранительных органов, задержаны не менее 14 участников акции протеста, сообщает газета El Pais со ссылкой на столичную полицию.

По всей же Испании стражи порядка задержали несколько десятков протестующих. Так, только в Каталонии были доставлены в полицейские участки около 30 демонстрантов. Отмечается, что среди митингующих тоже есть пострадавшие, их число уточняется. По данным газеты, в основном, речь идет о легких травмах, но некоторым раненым понадобилась помощь медиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 февраля в центре Мадрида и некоторых других испанских городах прошли акции протеста с требованием освободить арестованного рэпера Пабло Аселя, которого власти обвинили в терроризме и оскорблении монархии. Митинги переросли в стычки с полицией, погромы и поджоги.