Кремль назвал актуальным вопрос об ответственности за призыв ввести санкции против России

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Вопрос об ответственности за призыв ввести санкции против Москвы на сегодняшний день является актуальным. Такое заявление сделал пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что вопрос о введении ответственности для россиян за призывы к ограничительным мерам в отношении России озвучивается не первый раз.

«Я не говорю о том, как следует наказывать за это - лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем в то время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна», - заявил Песков, отметив, что подобные предложения будут «наверняка обсуждаться».

Пресс-секретарь российского лидера также не стал предсказывать исход таких обсуждений, уточнив, что однозначно подобные предложения привлекают общественный интерес.