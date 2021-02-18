В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Норвегии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Очередной вариант инфекции получил название B.1.525, сообщила в четверг, 18 февраля, телекомпания NRK.

Отмечается, что за последние сутки на территории Норвегии врачи зафиксировали уже десять случаев заражения новым штаммом. До этого этот штамм нашли у 30 человек в Великобритании, Дании и США.

- Пока что мы не знаем, является ли он более заразным. Новый штамм схож с британской и южноафриканской мутациями коронавируса, которыми в нашей стране заразились уже 700 человек, - сообщила глава департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.

Она отметила, что новый штамм будут держать под наблюдением. Пока что рано говорить, был ли он завезен в Норвегию из-за рубежа. Лине Вольд отметила, что выявление новых вариантов коронавируса является естественным, ведь вирусам свойственно мутировать в процесс своей жизни.

Накануне ученые в США нашли новый штамм коронавируса. Эксперты предположили, что он может быть гибридом «британского» и «калифорнийского» штаммов инфекции.