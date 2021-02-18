Захарова исключила передачу Курильских островов Японии Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно Конституции России нельзя даже обсуждать тему возможной передачи Японии Курильских островов, но Москва готова к переговорам по мирному договору с японской стороной. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Напомним, накануне генсек правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к Конституции РФ, которые исключают отчуждение территорий страны.

- Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему обсуждать нельзя. Но мы всегда готовы к переговорам по мирному договору. Мы-то готовы, переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных, - отметила Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Представитель МИД России отметила, что Москвы верит в возможность развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения с Токио, не отталкиваясь от каких-то предусловий.