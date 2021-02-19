В Боготе прогремел взрыв, пострадали четыре человека

В столице Колумбии произошел взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля, в столице Колумбии Боготе прогремел мощный взрыв, в результате пострадали по меньшей мере четыре человека, передает местная радиостанция La FM со ссылкой на городскую полицию.

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел после полудня в южной части Боготы на складе, где хранились чистящие средства. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Причины произошедшего пока неизвестны, власти страны начали расследование инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 февраля прогремел взрыв в одном из жилых домов французского города Бордо, здание частично обрушилось. А за несколько дней до этого случился взрыв на Кипре – в центре вакцинации, расположенном в юго-восточном пригороде столицы республики Никосии.