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МИД Украины попросит Евросоюз ввести новые санкции против России

Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генассамблеи ООН 23 февраля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму

Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины готовит документы, чтобы попросить у Европейского союза ввести новые санкции против России. В них сказано, что Россия нарушает права человека в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня, 19 февраля. Запись брифинга опубликована в Facebook украинского МИД.

- В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой, - заявил Кулеба.