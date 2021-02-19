МИД Украины попросит Евросоюз ввести новые санкции против России

Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины готовит документы, чтобы попросить у Европейского союза ввести новые санкции против России. В них сказано, что Россия нарушает права человека в Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня, 19 февраля. Запись брифинга опубликована в Facebook украинского МИД.

- В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой, - заявил Кулеба.