Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино Фото: Иван Макеев

Минздрав Сан-Марино сегодня одобрил для применения на территории государства российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 19 февраля, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что препарат был зарегистрирован в Сан-Марино в рамках ускоренной процедуры.

- Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где российская вакцина от коронавируса «Спутник V» станет одним из главных инструментов в борьбе с пандемией. Отечественный препарат широко признан медицинскими экспертами и регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных, - отметил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Сан-Марино стало тридцатым государством, одобрившим российскую вакцину для применения в своей стране. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.