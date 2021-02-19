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Биткоин поднялся до 55 тысяч долларов, побив новый рекорд

За последние сутки стоимость криптовалюты возросла на семь процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Биткоин поднялся до 55 тысяч долларов, побив новый рекорд

Биткоин поднялся до 55 тысяч долларов, побив новый рекорд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд. В пятницу, 19 февраля, криптовалюта впервые превысила отметку в 55 тысяч долларов. За последние двенадцать часов цена биткоина возросла на семь процентов. Ранее капитализация биткойна превысила 1 триллион долларов. Об этом свидетельствует данные портала Coindesk.

Напомним, резкий рост биткоина начался в декабре прошлого года, когда криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года. На протяжении января криптовалюта время от времени теряла в цене, но потом быстро набирала игораздо большую стоимость. В итоге с тех пор биткоин успел подорожать более, чем вдвое. Сейчас валюта чуть ли не каждый день бьет новый рекорд по стоимости.

Однако, как писал сайт kp.ru, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск достаточно скептически высказался относительно биткоина. По его мнение, инвестиции полутора миллиардов долларов в криптовалюту были безрассудством со стороны компании.