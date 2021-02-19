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Политика

Депутат Верховной рады пригрозил Зеленскому тюрьмой

Однопартиец Медведчука заявил, что после утраты неприкосновенности президент Украины ответит за санкции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский превысил свои полномочия, когда ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, и ему за это придется ответить перед законом. Так считает депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности. Так как это все похоже на превышение полномочий», - заявил нардеп в совместном эфире ранее заблокированных телеканалов NewsOne,«112 Украина» и ZIK.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука политическими репрессиями и пообещали защищать украинскую конституцию «всеми законными методами», а также добиться импичмента нынешнего главы государства.

Украинский кризис