Денис Проценко рассказал, как врачи учатся по кашлю определять больных коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опытный специалист может по кашлю определить больного коронавирусом, об этом рассказал журналистам Денис Проценко – главный врач московской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на COVID-19. Он отметил, что уже в самом начале пандемии стал понимать, что его собеседник начинает заболевать «ковидом», но тогда ему не верили.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок, тогда так меня троллили, что вот по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей», - сказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что теперь, почти год спустя, определение коронавируса по кашлю всерьез изучается, и его больница участвует в таком исследовании. У клиники, по словам Проценко, «достаточно большая база данных кашля» – сотрудники записывают кашель своих пациентов.

«Но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем проанализировать не только по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию, вот то, чем мы сейчас занимаемся», - подытожил врач.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, чем отличается так называемый «ковидный кашель», который появляется при заражении коронавирусом, от кашля курильщика, мучающий курящих людей по утрам.

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