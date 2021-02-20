При обрушении на фабрике в Норильске погиб человек

Спасатели работают на месте трагедии. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели, которые работают на месте обрушения на фабрике в Норильске, извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Спасены в общей сложности шесть человек, четверо из них переданы медикам «Скорой помощи» в состоянии средней степени тяжести.

Об этом рассказал журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых. Он добавил, что поиски людей под обрушившимися конструкциями продолжаются.

На место трагедии прибыл прокурор города Владимир Большунов, он сообщил, что организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики поступило на пульт дежурного в 00:44 по московскому времени. Там обрушилась галерея дробильного цеха. Два человека выбрались из-под обломков самостоятельно,, еще четверых нашли и извлекли спасатели. Под завалами остаются еще двое рабочих, их судьба пока неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».