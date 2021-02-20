Какие возрастные ограничения имеются у вакцины "Ковивак" от коронавируса Фото: REUTERS

20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса "Ковивак" - от центра имени Чумакова. Это событие сразу же вызвало множество вопросов, главный из которых - какие есть возрастные ограничения.

На данный момент вакцину могут применять только взрослые от 18 до 60 лет. Кроме того, вакцина противопоказана при беременности и в период грудного вскармливания.

Также, согласно инструкции, противопоказаниями являются отягощенный аллергический анамнез: перенесенный анафилактический шок, отек Квинке, аллергия на компоненты вакцины и др. Не рекомендуется делать прививку и при хронических инфекционных заболеваниях в период обострения.

Помимо этого, разработчики перечислили состояния, когда вакцинацию стоит проводить "с осторожностью". Это значит, что перед прививкой врач должен оценить все риски, которые могут быть у конкретного пациента. К числу таких состояний относится аутоиммунные и аллергические заболевания, хронические заболевания печени и почек, сердечно-сосудистой системы и др.

Сайт kp.ru собрал ответы на 10 главных вопросов о новой вакцине.