Действие вакцины "Ковивак" от коронавируса: почему она имитирует естественный процесс встречи с инфекцией Фото: Мария ЛЕНЦ

В отличие от других российских вакцин от коронавирусной инфекции, «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», в составе которых отдельные фрагменты COVID-19, «КовиВак» знакомит организм человека с полным набором антигенов (белков) вируса, таким образом имитируя естественный процесс встречи с инфекцией, и тем самым дает более надежную защиту. Об этом рассказал замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов.

«Это первая и на сегодня единственная российская цельновирионная вакцина против COVID-19. В ее основе - инактивированный («убитый») коронавирус. «Это мертвые вирусные частицы, они уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида», - уточнил эксперт.

В Минздраве сообщают, что вакцина абсолютно безопасна, что также подтверждают и инфекционисты, которые говорят о том, что мертвые вирусные частицы не способны сам по себе вызвать коронавирус.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина «показала свою эффективность», потому и была зарегистрирована.

Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак» от центра имени Чумакова. Сайт kp.ru собрал ответы на 10 главных вопросов о новой вакцине.