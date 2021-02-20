Отзывы специалистов на вакцину "Ковивак" от коронавируса: глава Минздрава рассказал о результатах исследований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты прокомментировали эффективность и безопасность третьей зарегистрированной в России вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак», разработанной центром имени Чумакова. Как отметил

В Минздраве, вакцину назвали абсолютно безопасной, и инфекционисты подтверждали это мнение, отметив, что принцип действия вакцины, основанный на мертвых вирусных частицах не способен вызвать COVID-19. Как отметили, эксперты, подобная технология изготовления вакцины на основе инактивированных вирусов известна многие десятки лет, она хорошо отработана и подтвердила свою безопасность.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, препарат «показал свою эффективность», поскольку был зарегистрирована.

Гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что уровень антител на сегодняшний день не является решающим показателем, что человек защищен, а также есть сомнения, что при отсутствии антител, нет иммунной реакции.

«В наших исследованиях по предварительным данным примерно 15% участников не вырабатывают антительный ответ к 28 дню. Возможно, антитела у них появятся позже. Мы продолжаем исследования», - рассказал в интервью «Вестям 24».

Напомним, эксперты также полагают, что «КовиВак» должен быть эффективен против разных штаммов коронавируса, в том числе против появляющихся новых вариантов инфекций. Сайт kp.ru собрал ответы на 10 главных вопросов о новой вакцине.