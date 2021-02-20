От каких штаммов коронавируса защищает вакцина «Ковивак» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции «Ковивак», которая разработана центром имени Чумакова. Многие интересуются, будет ли препарат защищать от новых штаммов коронавируса.

Эксперты заявляют, что «КовиВак» должен быть эффективен против разных штаммов коронавируса, в том числе против появляющихся новых вариантов инфекции, за счет полного набора антигенов, то есть белков вируса, к которым организм вырабатывает иммунитет.

Как писал сайт kp.ru, замдиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. Чумакова Константин Чернов рассказал о действие вакцины «Ковивак», и почему она имитирует естественный процесс встречи с инфекцией. По его словам, именно такая имитация дает более надежную защиту, поскольку препарат тем самым знакомит организм человека с полным набором антигенов (белков) вируса. Сайт kp.ru собрал ответы на 10 главных вопросов о новой вакцине.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил провести специальные исследования, которые прояснили бы, как на самом деле работают против новых штаммов коронавируса все три российские вакцины. Результаты должны быть представлены к середине марта.