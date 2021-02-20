Захарова - о Мюнхенской конференции: обсуждение Западом глобальных вопросов без РФ вызывает недоумение

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление Запада обсуждать глобальные проблемы, которые стоят перед всем миром, в узком кругу стран, без участия в том числе России, вызывает недоумение. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшую онлайн-сессию Мюнхенской конференции по безопасности.

«С учетом заявленной повестки дня … вызывает по меньшей мере недоумение состав участников данного мероприятия. По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень "зауженном" формате», - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что к дискуссии были приглашены руководство США и Евросоюза, а также генеральный директор ВОЗ и генеральный секретарь ООН.

Захарова заявила, что Москва и Пекин в ходе этой дискуссии рассматривались «в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться». По ее словам, в связи с этим вновь «приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества».