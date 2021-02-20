Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Алексей Навальный Фото: REUTERS

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в деле о клевете ветерана Великой Отечественной Войны.

Судья Вера Акимова заявила, что Навальный совершил клевету, разместив свой ролик на странице под названием «Навальный».

«Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")», - заявила судья, которая также напомнила, что когда ветерану рассказали о том, что Навальный назвал его в своем ролике «предателем» и «позором», а также показали это видео, пенсионеру стало плохо.

Статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ. Прокурор просила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей.

Напомним, в начале июня Навальный опубликовал в своей странице в Twitter ролик телеканала RT, в котором 15 человек высказывались за принятие поправок к Конституции России. Среди них были известные актёры, спортсмены, политики и военные, а также ветеран.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - сказал тогда блогер.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.