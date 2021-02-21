В Норильске задержали четырех человек после гибели рабочих

Фото с места трагедии. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха. ОБ этом журналистам сообщили в следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

- В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам", - говорится в сообщении.

Отмечается, следствие планирует обратиться в суд заключения задержанных под страажу.

Ранее сайт kp.ru писал о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 00:44 по московскому времени. Там обрушилась галерея дробильного цеха. Два человека выбрались из-под обломков самостоятельно, еще четверых нашли и извлекли спасатели. Под завалами также некоторое время находились люди. В результате случившегося погибли три человека.