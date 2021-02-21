Названы меры профилактики птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 20 февраля 2021 года, что возбудитель птичьего гриппа H5N8 преодолел межвидовой барьер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для защиты от заражения птичьим гриппом не трогать нахохлившихся диких и домашних птиц или птиц с выделениями из ноздрей или опущенной головой. Все эти признаки являются симптомами болезни.

ВОЗ также рекомендует вызывать ветеринара при появлении признаков болезни у птиц в личном хозяйстве и не есть птиц, забитых из-за болезни. С их трупами также не следует контактировать.

Специалисты призывают предупредить детей, чтобы те не трогали и не пытались ухаживать за больными птицами.

Отмечается также, что яйца и мясо птицы должны храниться отдельно от других продуктов и проходить необходимую термическую обработку.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Роспотребнадзоре объявили о первом выявленном в России случае заражения человека птичьим гриппом. Специалисты сообщили, что заболевание не передаётся между людьми.