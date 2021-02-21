В Австрии вакцину «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер сравнил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с автоматом Калашникова.

"Спутник V" - как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный", - сказал Тальхаммер в интервью изданию "Kronen Zeitung".

Напомним, препарат "Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи в августе 2020 года. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. После этой новости более двадцати стран подали заявку на приобретение препарата.

Старейший научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердив ее высокую эффективность и безопасность на 91,6%.

Ранее директор центра имени Гамалеи заявил, что вакцина способна противостоять "любой дозе" вируса.

Напомним, что "Спутник V" прошел регистрацию уже более чем в 30 странах мира.