США пригрозили России «не просто санкциями» за приписываемые кибератаки. Фото: REUTERS

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан завил, что власти страны разрабатывают ответ на приписываемые России кибератаки на американские ведомства.

Он отметил, что разведка выясняет масштаб причиненного ущерба и выявляет причастных к атакам.

"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", — предупредил Джейк Салливан в интервью CBS.

Напомним, в декабре Соединенные Штаты завили, что на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds были совершены масштабные кибератаки. Такие же действия были совершены и на партнеров компании.

Американские СМИ обвинили в кибератаках российских хакеров, но доказательств по этому поводу не привели. При этом тогда еще действующий президент США Дональд Трамп предположил, что за кибератаками может стоять и Китай.

При этом Москва опровергла свою причастность к кибератакам.