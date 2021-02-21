Вирус Нипах: что это такое, чем опасен, как можно заразиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока весь мир прилагает усилия для борьбы с пандемией коронавируса, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминают, что человечеству не нужно забывать о существовании других не менее опасных врагов.

Среди них ученые выделяют вирус Нипах. Накануне американские ученых из Университета Кентукки заявили, что считают именно его будущей причиной эпидемии мирового масштаба. Kp.ru выяснил, что это такое, чем он опасен и как им можно заразиться.

По данным ВОЗ, впервые этот вирус был выявлен еще в 1999 году. Тогда произошла вспышка болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии. Люди заразились от больных свиней, а те получили вирус от летучих мышей вида Pteropus. На тот момент уровень летальности составлял около 40% (105 из 250 заболевших скончались).

Также известно о случаях передача вируса Нипах от человека к человеку. Эксперты предполагают, что это может происходить "при тесных контактах", предположительно возможны воздушно-капельный, фекально-оральный и контактно-бытовой пути.

К слову, для того, чтобы уберечь себя от этой заразы достаточно всего лишь тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пить бутилированную воду и избегать контактов с любыми животными. Однако стоит помнить, что вирус Нипах, как и другие разновидности вирусов, мутирует и может изменить свои свойства.

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