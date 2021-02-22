Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал Координационный центр правительства.

Глава кабмина подписал соответствующие постановление в понедельник.

Задача координационного центра правительства согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", - сказано в документе.

До 31 марта федеральные ведомства и региональные органы власти должны обеспечить свое участие в работе новой структуры.

Координационный центр станет постоянно действующим органом при кабинете министров. Управление новой структурой будет осуществлять премьер-министр, но руководителем станет один из вице-премьеров.