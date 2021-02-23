Украинский министр назвал условия для отказа от электроэнергии из России Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал условия, при которых Киев откажется от импорта российской электроэнергии.

Как отметил Витренко, в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, указа на то, что ее значительная часть просто не функционирует. По его мнению, для исправления ситуации нужно принять системные законодательные решения, и провести ремонтную кампанию на тепловых блоках и на атомных станциях

«Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию … Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», - заявил исполняющий обязанности главы ведомства в эфире телеканала ICTV.

Также Витренко заявил о необходимости отсоединения Киева от энергосистемы России и Белоруссии, а присоединение к европейской системе, выразив сожаление, что это так и не было сделано, несмотря на то что разговоры об этом были давно.

Напомним, ранее Витренко уже заявлял, что против поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Тем не менее зимой Киев был вынужден принимать их, чтобы не допустить дефицита в стране. Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, подобные разговоры ведутся в Киеве с 2014 года, но до сих пор дальше обсуждений дело не пошло.